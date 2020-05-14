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تنظيف المراحيض عقوبة إندونيسيا لمنتهكي الحظر

كل الوطن - فريق التحرير
منوعات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 33 ثانيةآخر تحديث : منذ 33 ثانية
تنظيف المراحيض عقوبة إندونيسيا لمنتهكي الحظر

كل الوطن – وكالات: فرضت الحكومة الإندونيسية مجموعة عقوبات غريبة ومثيرة للجدل على مخالفي حظر التجول في إطار سعيها لوقف انتهاكات حظر التجول.

وفرضت الحكومة في العاصمة جاكرتا غرامة تقدر ب17 دولار على الشخص في حال خرج إلى الشارع بدون كمامة.

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كما فرضت على الأشخاص الذين يسيرون في مجموعات متقاربة عقوبة تنظيف المراحيض العامة وهم يرتدون سترة كتب عليها ذنبهم ليكونوا عبرة لغيرهم، بالإضافة إلى ذلك فقد غرمت الحكومة الشركات المخالفة لقواعد الصحة العامة بمبلغ 3400 دولار أمريكي.

وقالت الحكومة الإندونيسية بأنها اضطرت لاتخاذ هذه القرارات نتيجة عدم تقيد السكان بالحجر الجزئي المفروض، وأكدت على أن مخالفتهم لقواعد التباعد الاجتماعي قد تؤدي لحدوث كارثة صحية في البلاد.

يذكر أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في إندونيسيا تجاوز 14700 إصابة توفي منهم أكثر من 1000 شخص.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=383251

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