تسجيل الدخول
» » تويتر يحارب شائعات كورونا بطريقة مميّزة

تويتر يحارب شائعات كورونا بطريقة مميّزة

كل الوطن - فريق التحرير
2020-05-14T12:49:30+03:00
2020-05-14T12:53:29+03:00
تويتركورونا.. على مدار الساعةمنوعات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 8 دقائقآخر تحديث : منذ 8 دقائق
تويتر يحارب شائعات كورونا بطريقة مميّزة

كل الوطن – وكالات: قامت منصة تويتر وفي إطار سعيها لمحاربة شائعات فيروس كورونا بوضع علامات مميزة على المنشورات التي تحتوي على معلومات خاطئة، وشائعات متعلقة بفيروس كورونا.

وستعمد تويتر لإخفاء المحتوى الذي تراه مضللا، وتترك أسلفه رابطا يساعد المستخدم في العثور على محتوى مماثل من مصادر موثوقة.

اقرأ أيضا...

وأكدت تويتر بأن المنشورات التي تحتوي نصائح مخالفة لنصائح خبراء الصحة وتؤدي لإلحاق ضرر بالآخرين سيتم إخفاؤها، مع السماح للمستخدم بالاطلاع عليها من خلال الضغط على زر View، وبهذه الطريقة تتأكد تويتر من اطلاع المستخدم على التحذير قبل قراءة المعلومات الواردة في التغريدة.

واعتمدت المنصة على نظامها للتعرف على محتوى التغريدات، والتحذير من الفيديوهات التي تم التلاعب بها عبر تقنية التزييف العميق.

وقالت تويتر بأنها ستتعامل مع التغريدات بطريقة مختلفة، فهي لن تتخذ أي إجراء ضد التغريدات التي تحتوي مزاعم غير مؤكدة، بينما ستقوم بإزالة المحتوى المضلل بشكل كامل، وستمنع ظهوره.

كلمات دليلية
رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=383254

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.