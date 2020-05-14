تويتر يحارب شائعات كورونا بطريقة مميّزة

كل الوطن – وكالات: قامت منصة تويتر وفي إطار سعيها لمحاربة شائعات فيروس كورونا بوضع علامات مميزة على المنشورات التي تحتوي على معلومات خاطئة، وشائعات متعلقة بفيروس كورونا.

وستعمد تويتر لإخفاء المحتوى الذي تراه مضللا، وتترك أسلفه رابطا يساعد المستخدم في العثور على محتوى مماثل من مصادر موثوقة.

وأكدت تويتر بأن المنشورات التي تحتوي نصائح مخالفة لنصائح خبراء الصحة وتؤدي لإلحاق ضرر بالآخرين سيتم إخفاؤها، مع السماح للمستخدم بالاطلاع عليها من خلال الضغط على زر View، وبهذه الطريقة تتأكد تويتر من اطلاع المستخدم على التحذير قبل قراءة المعلومات الواردة في التغريدة.

واعتمدت المنصة على نظامها للتعرف على محتوى التغريدات، والتحذير من الفيديوهات التي تم التلاعب بها عبر تقنية التزييف العميق.

وقالت تويتر بأنها ستتعامل مع التغريدات بطريقة مختلفة، فهي لن تتخذ أي إجراء ضد التغريدات التي تحتوي مزاعم غير مؤكدة، بينما ستقوم بإزالة المحتوى المضلل بشكل كامل، وستمنع ظهوره.