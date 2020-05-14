تسجيل الدخول
» » دراسة تُفسّر سبب وفاة كبار السن بكورونا

دراسة تُفسّر سبب وفاة كبار السن بكورونا

كل الوطن - فريق التحرير
2020-05-14T12:50:36+03:00
2020-05-14T12:53:29+03:00
الصحة والجمالكورونا.. على مدار الساعة
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 7 دقائقآخر تحديث : منذ 7 دقائق
دراسة تُفسّر سبب وفاة كبار السن بكورونا

كل الوطن – وكالات: أكدت دراسة جديدة قام بها مجموعة من الباحثين التابعين لجامعة أوغستا الأمريكية ونُشرت في دورية الشيخوخة والأمراض بأن فيروس كورونا يحصد أرواح كبار السن أكثر من الشباب بسبب معاناتهم من نقص في الحمض النووي الريبي.

وقال الباحثون إن الحمض النووي الريبي يقوم بالهجوم بشكل مباشر على فيروس كورونا عند محاولته الدخول لجسم الإنسان، حيث تلتصق الفيروسات بقطع هذا الحمض والتي تشكل المادة الوراثية للفيروس.

اقرأ أيضا...

وأوضح الباحثون أن التقدم في السن يؤثر بشكل سلبي على الحمض النووي الريبي حيث تتضاءل أعداد المكونات الدقيقة منه، وهذا ما يفسر عدم قدرة كبار السن على مواجهة فيروس كورونا الذي يجد نفسه قادرا على اختطاف آلات خلايانا، ويقوم بنسخ عدد كبير منه.

يذكر أن إحصائيات مركز السيطرة على الأمراض في الولايات المتحدة الأمريكية أكدت أن نصف المرضى الذين يحتاجون إلى مستشفى تجاوزوا الـ65 عاما، وبأن نسبة الوفيات بينهم تصل لحوالي 80%.

كلمات دليلية
رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=383257

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.