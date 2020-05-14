6 حيل طبيعية للتخلص من رائحة الفم أثناء الصوم

كل الوطن – وكالات: تعتبر رائحة الفم الكريهة من أبرز المشاكل التي تتم مواجهتها في أيام الصوم. ويعود هذا إلى أسباب مختلفة أبرزها نوع الطعام الذي يتم تناوله وجفاف الفم بسبب عدم شرب كمية كافية من الماء وعدم تنظيف الأسنان بشكل جيد والمبالغة في استهلاك الكافيين. ومن الممكن التخلص من هذه المشكلة من خلال استشارة الطبيب الاختصاصي كما من المفيد اعتماد بعض الحيل المنزلية السهلة التي تساعد على التخلص من تلك الرائحة في وقت قصير.

حيل منزلية لإزالة رائحة النفس الكريهة

ليس من الصعب التخلص من رائحة الفم الكريهة في المنزل خصوصاً في أيام الصوم. ففي هذه الحالة ينصح بالاعتماد على بعض الطرق المنزلية سهلة التطبيق.

1- شرب كمية كافية من الماء خلال فترة الإفطار: فهذا يحد من جفاف الفم ومن جفاف اللعاب وبالتالي تكاثر البكتيريا المسببة للرائحة الكريهة.

2- تناول الشاي الأخضر: فهو يحتوي على مواد مضادة للبكتيريا التي يمكن أن تسبب تلك الرائحة. إذاً من المفيد تناوله بعد مرور ساعتين من انتهاء وجبة الإفطار. ويمكن أن يضاف إليه عود من القرفة أو القليل من القرنفل.

3- الاعتماد على الأعشاب: في حال المعاناة من رائحة النفس السيئة يمكن أيضاً اللجوء إلى بعض النباتات العطرية مثل النعناع والبقدونس. وفي هذه الحالة ينصح بمضغ بضعة أوراق منها أو بشرب خلاصاتها بعد انتهاء وجبة السحور.

4- الحرص على تناول بعض أنواع الفاكهة: خاصة تلك التي تعمل على تنظيف الأسنان وعلى تخليصها من الأوساخ والبقايا المسببة للرائحة. ولهذا من المهم أكل التفاح والخيار مثلاً لأنهما من الأنواع التي تحفز إفراز اللعاب وتمنع جفاف الحلق.

5- تنظيف الأسنان: يعتبر هذا من الخطوات البديهية التي يجب القيام بها بعد الانتهاء من تناول وجبتي الإفطار والسحور. ويفضل أن يتم فعل هذا بعناية من أجل إزالة كل بقايا الطعام التي يمكن أن تتخمر في حال بقائها داخل الفم وأن تصدر رائحة مزعجة.

6- الامتناع عن المبالغة في تناول المشروبات الغنية بالكافيين: وخصوصاً القهوة على أنواعها، إذ يمكن الاكتفاء بعدد قليل من الأكواب أسبوعياً شرط ألا يتم تناولها خلال السحور.

وباتباع هذه الخطوات يمكن التخلص من رائحة الفم الكريهة في المنزل.