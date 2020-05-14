الإمارات تسجل 698 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كل الوطن – د ب أ: أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات اليوم الخميس تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 208 حالات.

وقالت الوزارة في بيان صحفي بحسبا ما أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم، إن الوفيات من جنسيات مختلفة.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل 698 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الاصابات في البلاد إلى 21084 حالة، لافتة إلى أن 407 مصابين تماثلوا للشفاء ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 6930 .

وأعلنت الوزارة إجراء أكثر من 37 ألف فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي .