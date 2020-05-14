الكويت: شفاء 188 حالة من كورونا وإجمالي المتعافين يرتفع إلى 3451

كل الوطن – وكالات: أعلنت وزارة الصحة الكویتیة الیوم الاربعاء شفاء 188 حالة من المصابین بفیروس كورونا المستجد كوفید – 19 لیرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 3451 حالة.
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