الكويت: شفاء 188 حالة من كورونا وإجمالي المتعافين يرتفع إلى 3451

كل الوطن – وكالات: أعلنت وزارة الصحة الكویتیة الیوم الاربعاء شفاء 188 حالة من المصابین بفیروس كورونا المستجد كوفید – 19 لیرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 3451 حالة.