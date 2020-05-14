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الكويت: شفاء 188 حالة من كورونا وإجمالي المتعافين يرتفع إلى 3451

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ 25 ثانيةآخر تحديث : منذ 25 ثانية
الكويت: شفاء 188 حالة من كورونا وإجمالي المتعافين يرتفع إلى 3451

كل الوطن – وكالات: أعلنت وزارة الصحة الكویتیة الیوم الاربعاء شفاء 188 حالة من المصابین بفیروس كورونا المستجد كوفید – 19 لیرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 3451 حالة.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=383282

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