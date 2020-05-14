تسجيل الدخول
» » السعودية: لأول مرة.. أكثر من 2000 إصابة بكورونا خلال يوم

السعودية: لأول مرة.. أكثر من 2000 إصابة بكورونا خلال يوم

كل الوطن - فريق التحرير
2020-05-14T16:15:36+03:00
2020-05-14T16:34:00+03:00
كورونا.. على مدار الساعةمحليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 19 دقيقةآخر تحديث : منذ 19 دقيقة
السعودية: لأول مرة.. أكثر من 2000 إصابة بكورونا خلال يوم

كل الوطن – وكالات: شهدت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في السعودية خلال الساعات الـ24 الماضية لأول مرة، ارتفاعا بأكثر من ألفي حالة جديدة.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الخميس تسجيل 2039 إصابة جديدة بالفيروس التاجي خلال آخر 24 ساعة (مقابل 1905 إصابة في اليوم السابق)، ليبلغ إجمالي عدد حالات كورونا التي تم رصدها في المملكة 46869.

اقرأ أيضا...

وسجلت الوزارة خلال اليوم الأخير 10 وفيات جديدة جراء الوباء (مقابل 9 وفيات أمس)، لتصبح حصيلة الضحايا 283 حالة وفاة.

وتعود معظم الإصابات الجديدة إلى جدة (482) والرياض (478) ومكة المكرمة (356) والمدينة المنورة (247).

وتماثل 1429 مريضا للشفاء من “كوفيد-19” في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية (مقابل 2365 أمس)، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 19051 شخصا.

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=383300

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.