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كيف سخر رامز جلال من المطربة بوسي؟

كل الوطن - فريق التحرير
فنون ونجوم
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 27 ثانيةآخر تحديث : منذ 27 ثانية
كيف سخر رامز جلال من المطربة بوسي؟

كل الوطن – مصراوي: حلت المطربة الشعبية بوسي، ضيفة مع النجم رامز جلال، في الحلقة 21 من برنامج المقالب الترفيهي “رامز مجنون رسمي”، الذي تعرضه “MBC مصر”.

وسخر رامز من المطربة الشعبية قائلًا: “الغربة لم تكن باختيارها، احنا بننقذ بوسي من تأبيدة، بوسي خلعت من مصر عشان عليها قضايا محكمة أسرة وترقب وصول”.

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وقال رامز إن المطربة الشعبية بوسي خصمها لما يشوف اللي هيحصل معاها في البرنامج هتصعب عليه من المقالب اللي هتحصل فيها.

وتدور فكرة البرنامج على أساس استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه.

ويتم ربط الضيف في كرسي يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.

ويقوم رامز جلال، بتوجيه عدة أسئلة للضحية، قبل أن يحرك الكرسي الموصل باداة تحكم ويرفعها في الهواء وفي كل الاتجاه وسط صراخ من الضحية.

وخلال الفترة الأخيرة، عرضت قناة “MBC مصر”، البرومو الخاص ببرنامج “رامز مجنون رسمي”، وحقق ملايين المشاهدات في زمن قياسي.

ويشهد برنامج “رامز مجنون رسمي” في الموسم الجديد الكثير من المُفاجآت والمواقف والمُفارقات غير المتوقعة، ومُشاركة الكثير من نجوم الفن والإعلام والرياضة الذين يُطلون مع رامز في حلقات يغلب عليها الجانب الترفيهي، في مقدمتهم ياسمين صبري، ياسمين رئيس، أمينة خليل، غادة عادل، بدرية طلبة، ريهام عبدالغفور وغيرهم.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=383319

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