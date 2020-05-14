قطر: السجن لمن يخرج من بيته دون كمامة وغرامة تصل إلى 55 ألف دولار

كل الوطن – قطر – وكالات: قررت السلطات القطرية إلزام جميع المواطنين بوضع الكمامات عند الخروج من المنزل تحت طائلة الحبس والغرامة التي يمكن أن تصل إلى مئتي ألف ريال (55 ألف دولار).

ويأتي القرار في توقيت تشهد فيه الإمارة ارتفاعا في أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد مع تسجيل 1733 إصابة جديدة، الخميس، في أعلى حصيلة يومية في البلاد، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء “الشرق” القطرية.

وقرّرت الحكومة “إلزام جميع المواطنين والمقيمين عند الخروج من المنزل لأي سبب بارتداء الكمامات، إلا في حالة تواجد الشخص بنفسه أثناء قيادة المركبة، وتتولى وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد”، وفق ما أوردت وكالة الأنباء القطرية، الخميس.

وأوضحت الوكالة أن القرار يدخل حيّز التنفيذ يوم الأحد الموافق 17/5/2020 وسيبقى ساريا حتى إشعار آخر.

وجاء في قرار الحكومة أنه “في حالة عدم الالتزام بهذا القرار تطبق على المخالف العقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون (17) لسنة 1990 بشأن الوقاية من الأمراض المعدية، وذلك بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على (200.000) مائتي ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين”.

وتشهد قطر البالغ عدد سكانها 2.75 مليون نسمة ارتفاعا في أعداد المصابين بكوفيد-19، وقد سجّلت أكثر من 28 ألف إصابة مؤكدة.

لكن معدّل الوفيات متدن، وقد سجّلت 14 وفاة، في حصيلة يعتقد الخبراء أن مردها المعدّل المنخفض لأعمار السكان والفحوص الصحية الإلزامية للعمال الأجانب.

وأغلقت الإمارة المقاهي ودور السينما والمساجد لاحتواء تفشي الوباء.

لكن مشاريع بناء ملاعب كأس العالم بكرة القدم للعام 2022 لم تتوقف، وقد تم فرض قواعد جديدة لتشجيع التباعد الاجتماعي.