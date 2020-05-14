لطفي بوشناق عن “مسلسلات التطبيع”: التاريخ لا يحرف وفلسطين معروفة أرضا وقضية

كل الوطن – وكالات : علّق الفنان التونسي، لطفي بوشناق، على انتشار عدد من المسلسلات التطبيعية بين إسرائيل ودول عربية.

وفي مداخلة هاتفية لوكالة “شهاب”، مساء اليوم الخميس، قال الفنان التونسي لطفي بوشناق، إن التاريخ لا يُزوّر وفلسطين معروفة أرضا وقضية حبّ من حبّ وكره من كره.

وأضاف بوشناق، المعروف بمناصرته للقضية الفلسطينية، أن التاريخ الفلسطيني معروف، والأرض الفلسطينية معروفة، أرضا وقضية، شاء من شاء وأبى من أبى، والتاريخ لا يمكن تزويره، وبأن هناك عدالة إلهية.

وتابع بوشناق ردا على انتشار عدد من المسلسلات التي تنادي للتطبيع مع إسرائيل، مثل مسلسل “أم هارون”، أنه يكفينا ما يجري بنا من تفشي لوباء “كورونا”،

ويشار إلى أن مسلسلين خليجيين، يُعرضان منذ بداية شهر رمضان المبارك، قد أثارا ردود فعل وجدلا واسعا، في ظل اتهامات لهما بالترويج للتطبيع مع إسرائيل على حساب الفلسطينيين.

والمسلسلان هما “مخرج 7” و “أم هارون”، خاصة الأخير، وتبثهما قناة “أم بي سي” (MBC) السعودية، فمسلسل “مخرج 7” من بطولة الفنان الكوميدي السعودي، ناصر القصبي، وهو حلقات منفصلة تناقش كل منها موضوعا مختلفا.

وقوبل مسلسل “أم هارون” بعاصفة من الانتقادات الحادة، قبل عرضه مع أول أيام شهر رمضان 2020، وذلك لأن فكرته الرئيسية تدور حول تعايش الأديان بين اليهود والمسلمين والمسيحيين في الدول العربية.

ويتناول المسلسل قصة سيدة يهودية عاشت في منطقة الخليج خلال أربعينيات القرن الماضي، وهو من إخراج محمد جمال العدل، وتأليف علي ومحمد شمس، ويشارك في بطولته محمد العيدروسي وأحمد الجسمي وفخرية خميس وعبد المحسن النمر وفاطمة الصفي وفؤاد علي ومحمد العلوي وروان مهدي وآلاء الهندي ونواف نجم وفرح الصراف وإلهام علي وآلاء شاكر وماجد الجسمي وأمل محمد.