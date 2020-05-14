لمن تجوز الزكاة؟… الأوقاف الكويتية ترد على فتوى دار الإفتاء المصرية

كل الوطن – الراى الكويتية : أصدرت دار الإفتاء المصرية، اليوم الخميس، فتوى بجواز إعطاء الزكاة والصدقة لغير المسلمين من المواطنين المحتاجين إلى العلاج أو الوقاية من عدوى كورونا وغيرها من الأمراض.

القولية والعملية (تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم) أي المسلمين. أما غير المسلمين فيعطون من الصدقات وهي واسعة في مصادرها ولصاحبها الحق أن يجعلها لمن شاء”.