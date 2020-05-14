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حصيلة وفيات كورونا حول العالم تتجاوز عتبة الـ300 ألف حالة

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ 44 ثانيةآخر تحديث : منذ 44 ثانية
حصيلة وفيات كورونا حول العالم تتجاوز عتبة الـ300 ألف حالة

تجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في العالم، اليوم الخميس، عتبة الـ300 ألف حالة.

وحتى مساء الخميس سجلت في العالم بشكل عام 4490131 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، بينها 301426 وفاة جراء المرض، ما يعادل 6.7% من عدد الحالات الإجمالي، ووصلت حالات الشفاء إلى 1689902، أي 37.6%.

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وتعتبر الولايات المتحدة، الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الوفيات بالفيروس، حيث رصدت 86040 حالة، كما تحتل المركز الأول من حيث حصيلة الإصابات بـ1441055 حالة.

وتحتل بريطانيا المرتبة الثانية من حيث عدد ضحايا الجائحة بـ33614، وتأتي رابعة من حيث حصيلة الإصابات بـ233151 حالة.

وتحتل إيطاليا المرتبة الثالثة في قائمة الوفيات جراء فيروس كورونا بـ31368 متوفيا، وتأتي في المرتبة الخامسة من حيث الإصابات بـ223096.

وانتقلت فرنسا اليوم إلى المركز الرابع من حيث حصيلة ضحايا الفيروس بـ27425 حالة، فيما تحتل الموقع السابع من حيث عدد الإصابات بـ178060 حالة.

أما المركز الخامس فكان من نصيب إسبانيا، التي سجلت فيها 27321 وفاة ناجمة عن الفيروس القاتل، بينما تأتي هذه البلاد ثانية في قائمة الإصابات بـ272646 حالة.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=383343

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