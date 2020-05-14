ثلاثة مطارات سعودية دولية ضمن قائمة أفضل 100 مطار في العالم… عقب حصولها على جوائز «سكاي تراكس»

كل الوطن – واس : حصدت مطارات المملكة الدولية على جوائز «سكاي تراكس» العالمية المعنية بتصنيف المطارات وشركات الطيران، حيث لأول مرة تدخل ثلاثة مطارات سعودية دولية ضمن قائمة أفضل 100 مطار بالعالم دفعة واحدة.

وتفصيلاً للتقرير الذي أصدرته منظمة سكاي تراكس العالمية احتل كل من مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة ومطار الملك فهد بن عبدالعزيز الدولي بالدمام ومطار الملك خالد الدولي بالرياض على مراكز عالمية متقدِّمة ضمن أفضل 100 مطار عالمياً.

وعلى صعيد أفضل المطارات الإقليمية (حسب الحركة التشغيلية للمطارات) في الشرق الأوسط حصل مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة على المركز الأول، بينما حقق مطار الملك فهد بن عبدالعزيز الدولي بالدمام المركز الثاني.

وعلى مستوى أفضل مطارات الشرق الأوسط حصد مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة المركز الخامس، فيما حصل مطار الملك فهد بن عبدالعزيز الدولي بالدمام المركز السادس ونال مطار الملك خالد الدولي بالرياض المركز السابع.

وعلى مستوى أفضل المطارات حسب عدد المسافرين فئة 10-20 مليون مسافر في العالم حقق مطار الملك فهد بن عبدالعزيز الدولي بالدمام المركز العاشر عالمياً.

وفي جانب أفضل المطارات حسب عدد المسافرين فئة 5-10 ملايين مسافر في العالم حقق مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة المركز الثامن عالمياً.

وعلى مستوى أفضل موظفي مطارات في الشرق الأوسط حصد مطار الملك فهد بن عبدالعزيز الدولي بالدمام المركز الخامس، فيما حصل مطار الملك خالد الدولي بالرياض على المركز السادس ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة حقق المركز العاشر.

ومن ناحية أفضل المطارات تحسناً على مستوى العالم تربع مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة في المركز الثاني، ومطار الملك خالد الدولي بالرياض في المركز الثالث، ومطار الملك فهد بن عبدالعزيز الدولي بالدمام في المركز السادس، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة حقق المركز العاشر.

يذكر أن منظمة سكاي تراكس هي شركة دولية متخصصة تقوم على تقييم شركات الطيران والمطارات حول العالم وفقاً لجودة الخدمات والمرافق التي تؤثّر على نسبة رضا المسافرين، كما أنها تقوم بإعداد تقرير يشتمل على مقترحات ملائمة تتناسب مع احتياجات المسافرين ورواد المطارات، ويصنف تقييم منظمة سكاي تراكس المطارات وشركات الطيران بحسب النتائج إلى فئات تكون أعلاها فئة الخمسة نجوم، حيث إن هذا التقييم ينفذ عن طريق استبيان يرسل للمسافر أو عن طريق زيارة متخصصين من المنظمة لتنفيذ عملية التقييم بناءً على معايير الخدمة العالمية.