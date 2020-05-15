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وفاة 68 مصابا بفيروس كورونا في موسكو

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ 14 ثانيةآخر تحديث : منذ 14 ثانية
وفاة 68 مصابا بفيروس كورونا في موسكو

كل الوطن – روسيا اليوم: أعلنت السلطات الصحية الروسية، مساء اليوم الخميس، تسجيل 68 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا في العاصمة موسكو، في ارتفاع ملموس مقارنة مع إحصائية أمس الأربعاء.

وأفاد مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو بأن عدد المتوفين بالمرض ارتفع خلال الساعات الـ24 بواقع 68 شخصا، مشيرا إلى أن معظم الضحايا كانوا مصابين بالالتهاب الرئوي الناجم عن عدوى فيروس كورونا.

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وذكر المركز أن الحصيلة العامة للمتوفين في العاصمة بلغت حتى الآن 1358 شخصا، بعد أن كانت 1290 في الإحصائية السابقة.

ويشير معدل اليوم إلى ارتفاع ملموس في حصيلة الوفيات اليومية في العاصمة الروسية، حيث سجلت في المدينة حسب إحصائية مساء الثلاثاء 53 وحالة، والأربعاء 58.

وتعتبر موسكو أكبر بؤرة لتفشي فيروس كورونا في روسيا، حيث سجلت فيها 130716 إصابات.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في روسيا حتى صباح الأحد 252245 حالة، بينها 2305 وفيات و53590 شفاء.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=383377

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