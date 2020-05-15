تونس.. صفر إصابة جديدة بكورونا لليوم الخامس على التوالي

كل الوطن – الرياض: أعلنت وزارة الصحة التونسية في بلاغ لها مساء اليوم الخميس أنه ولليوم الخامس على التوالي لم يتم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا، (صفر إصابة).
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