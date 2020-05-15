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التحالف العربي: 3308 خروقات من جانب الحوثيين لوقف إطلاق النار باليمن

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 24 ثانيةآخر تحديث : منذ 24 ثانية
التحالف العربي: 3308 خروقات من جانب الحوثيين لوقف إطلاق النار باليمن

كل الوطن – وكالات: أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، الخميس، أن الحوثيين ارتكبوا 40 خرقا لوقف إطلاق النار في اليمن خلال آخر 24 ساعة الماضية.

وقال التحالف العربي، في بيان، إن “الحوثيين ارتكبوا 3308 خروقات لوقف إطلاق النار في اليمن منذ إعلانه”.

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وجدد البيان “التزام التحالف العربي بوقف إطلاق النار ودعم المبعوث الأممي إلى اليمن وتطبيق أقصى درجات ضبط النفس مع الاحتفاظ بحق الرد على الانتهاكات الحوثية”.

وكان التحالف أعلن تمديد وقف إطلاق النار لمدة شهر من الخميس 23 أبريل الماضي، وذلك بعد إعلانه السابق في 8 أبريل وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=383402

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