ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا في سلطنة عُمان إلى 19 حالة

كل الوطن – واس: أعلنت وزارة الصحة العمانية عن تسجيل (284) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد 19)، منها (80) حالة لعمانيين، و(204) حالة لغير عمانيين وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة (4625) حالة، وعدد الوفيات (19) وتود الوزارة التأكيد بأن (1350) حالة قد تماثلت للشفاء.
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