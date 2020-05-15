تسجيل الدخول
» » ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا في سلطنة عُمان إلى 19 حالة

ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا في سلطنة عُمان إلى 19 حالة

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودوليكورونا.. على مدار الساعة
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 20 ثانيةآخر تحديث : منذ 20 ثانية
ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا في سلطنة عُمان إلى 19 حالة

كل الوطن – واس: أعلنت وزارة الصحة العمانية عن تسجيل (284) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد 19)، منها (80) حالة لعمانيين، و(204) حالة لغير عمانيين وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة (4625) حالة، وعدد الوفيات (19) وتود الوزارة التأكيد بأن (1350) حالة قد تماثلت للشفاء.

اقرأ أيضا...
رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=383407

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.