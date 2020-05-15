كلية الملك فهد الأمنية تحصل على شهادة الأيزو العالمية

كل الوطن – الرياض: حققت كلية الملك فهد الأمنية شهادة الأيزو ( ISO 27001) في أمن المعلومات والتي تُعد معياراً قياسياً معتمداً ، ومن ارقى المؤشرات العالمية الدالة على جودة أمن المعلومات.

وتُعد الشهادة مؤشرًا حقيقيًا على جودة البنية التقنية الكلية والتزامها بالمعايير الخاصة بأمن المعلومات ، وفق ضوابط الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.

هذا وقد صمم معيار الأيزو 27001 بغرض ضمان اختيار الضوابط الأمنية الكافية والمناسبة، والتي من شأنها حماية الأصول المعلوماتية، وترسيخ ثقة جميع الأطراف الحكومية والغير حكومية، ويقوم هذا المعيار ببناء أطر عمل لنظام إدارة أمن المعلومات وحمايتها بما يخدم سرية وأمن النظم المعلوماتية ويضمن جاهزية المعلومة وصحتها.