السفير الصيني بتل آبيب يسأل بومبيو: كيف يمكننا شراء إسرائيل؟

كل الوطن – وكالات: رد سفير الصين في تل أبيب على تصريح وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بأن استثمار الصين في إسرائيل يشكل خطرا، بتوجيه سؤال له: كيف يمكن القول إن” الصين تشتري إسرائيل؟”.

وعلق السفير الصيني لدى إسرائيل صباح اليوم الجمعة على تصريح وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الذي قال فيه إن الاستثمار الصيني في إسرائيل خطير، علق بمقالة نشرها في الصحافة الإسرائيلية ذكر فيها:”في السنوات الأخيرة، اعتبر بومبيو أي استثمار صيني يشكل خطرا أمنيا، ولكن بالنظر إلى انخفاض استثمارات الصين في إسرائيل، كيف يمكن القول إن الصين تشتري إسرائيل؟”.

وأضاف :”التعاون الإسرائيلي الصيني انتصار لكلا الجانبين”.

كما رد السفير على المزاعم الأمريكية، بأن بلاده أخفت مخاطر تفشي فيروس كورونا، وقال:”لم تقم الصين بتأخير وإخفاء الإعلان عن تفشي فيروس كورونا على أراضيها. لقد تصرفنا بشفافية كاملة”.