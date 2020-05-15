تسجيل الدخول
» » الكويت: 885 إصابة جديدة بكورونا.. وتسجيل 8 حالات وفاة

الكويت: 885 إصابة جديدة بكورونا.. وتسجيل 8 حالات وفاة

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 21 ثانيةآخر تحديث : منذ 21 ثانية
الكويت: 885 إصابة جديدة بكورونا.. وتسجيل 8 حالات وفاة
الكویت – كونا  :   أعلنت وزارة الصحة الكویتیة الیوم الجمعة تسجیل 885 إصابة جدیدة بفیروس كورونا المستجد (كوفید 19 (خلال ال24 ساعة الماضیة لیرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 12860 في حین تم تسجیل 8 حالات وفاة إثر اصابتھا بالمرض لیصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الیوم 96 حالة.
رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=383428

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.