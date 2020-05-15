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الرئيسية » عربي ودولي » الكويت: 885 إصابة جديدة بكورونا.. وتسجيل 8 حالات وفاة
الكويت: 885 إصابة جديدة بكورونا.. وتسجيل 8 حالات وفاة
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 21 ثانيةآخر تحديث : منذ 21 ثانية
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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=383428
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