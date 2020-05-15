الكويت: 885 إصابة جديدة بكورونا.. وتسجيل 8 حالات وفاة

الكویت – كونا : أعلنت وزارة الصحة الكویتیة الیوم الجمعة تسجیل 885 إصابة جدیدة بفیروس كورونا المستجد (كوفید 19 (خلال ال24 ساعة الماضیة لیرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 12860 في حین تم تسجیل 8 حالات وفاة إثر اصابتھا بالمرض لیصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الیوم 96 حالة.