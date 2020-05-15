برلين – د ب أ : سجلت ألمانيا حتى صباح اليوم الجمعة أكثر من 172900 إصابة بفيروس كورونا المستجد، بزيادة قدرها نحو 900 حالة منذ أمس الخميس، بحسب تحليل أجرته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) استنادا إلى أحدث بيانات مسجلة لدى الولايات الألمانية.

وبحسب البيانات، سجلت ألمانيا حتى الآن 7791 حالة وفاة، على الأقل، جراء الإصابة بالفيروس، بزيادة قدرها 79 حالة منذ أمس.

وبحسب بيانات معهد “روبرت كوخ” الألماني لأبحاث الأمراض المعدية وغير المعدية، تعافى نحو 151700 مصاب من الفيروس حتى الان.

وسجلت ولاية بافاريا أعلى عدد إصابات في ألمانيا (أكثر من 45300 إصابة)، و2250 حالة وفاة، على الأقل، تليها ولاية شمال الراين-ويستفاليا التي سجلت أكثر من 35700 حالة إصابة، و1482 حالة وفاة على الأقل.

وجاءت ولاية بادن-فورتمبرج في المرتبة الثالثة بعدد إصابات زادت عن 33800 حالة، وبلغ عدد الوفيات 1629 حالة على الأقل.