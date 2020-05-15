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تصريح مفاجيء من تامر أمين بعد القبض علي “مودة الأدهم”

كل الوطن- فريق التحرير
منوعات
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 7 ثوانيآخر تحديث : منذ 7 ثواني
تصريح مفاجيء من تامر أمين بعد القبض علي “مودة الأدهم”
Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2019-10-22 07:40:01Z | |

كل الوطن  – المصريون :  ثمّن الإعلامي تامر أمين ، جهود مباحث الآداب بوزارة الداخلية في القبض علي اليوتيوبر “مودة الأدهم”، لنشرها مقاطع فيديو تحض علي الفسق و الفجور بمواقع التواصل الإجتماعي .

وقال”أمين”، من خلال برنامج “أخر النهار” المذاع على فضائية “النهار”، :” ما حدث لسما المصري و حنين حسام و مودة الأدهم هو عدل من الله سبحانه وتعالي ، معقبا :” هؤلاء حققن أموالا بالملايين بسبب ما ينشروه علي مواقع التواصل الاجتماعي” .

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وأضاف، أن ما حدث هو  إنزال للعقاب على ناس أخطأت ولكن الهدف الرئيسي هو الردع العام ، مليون بنت مش هتعمل زيهم عشان عرفت أن النهاية كده، معقبا:”دول بيكسبوا من العهر الاجتماعي من التواصل الاجتماعي “.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=383444

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