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ديفيد لابولا، عالم البيئة البرازيلي : المكان المحتمل لظهور وباء جديد

كل الوطن- فريق التحرير
منوعات
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 32 ثانيةآخر تحديث : منذ 32 ثانية
ديفيد لابولا، عالم البيئة البرازيلي : المكان المحتمل لظهور وباء جديد
إزالة غابات هائلة في الأمازون تكشف عن هياكل بشرية عملاقة قديمة

إزالة غابات هائلة في الأمازون تكشف عن هياكل بشرية عملاقة قديمة

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رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=383447

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