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حشرة عملاقة قاتلة للإنسان تغزو أمريكا لأول مرة…

كل الوطن- فريق التحرير
2020-05-15T17:27:21+03:00
2020-05-15T17:30:35+03:00
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 4 دقائقآخر تحديث : منذ 4 دقائق
حشرة عملاقة قاتلة للإنسان تغزو أمريكا لأول مرة…

كل  الوطن –  سبتونيك :  حشرة عملاقة قاتلة تمضغ جلد الإنسان تغزو أمريكا لأول مرة… فيديو

وعرضت قناة “العربية” مقطع فيديو استعرضت فيه شكل الدبور الآسيوي العملاق ومواصفاته المفزعة، حيث يبلغ طوله 5 سنتيمترات، فيما يبلغ طول إبرته وحدها 5 ميلليمتر.

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وتعد اليابان هي الموطن الأصلي للدبور الآسيوي العملاق، ويقتل هناك 50 شخصا سنويا حيث تحمل إبرته سمية تعادل سمية الأفعى، ما يمكنّه من قتل الإنسان بواسطة 7 لدغات فقط.

وغزا الدبور الآسيوي العملاق الولايات المتحدة الأمريكية لأول مرة هذا العام، ويمتاز بعيون جاحظة كعيون العناكب ما يجعل شكله مفزعا في ظل حجمه العملاق نسبيا.

يشار إلى أن هذا الدبور لا يهاجم الإنسان في الأوقات العادية، لكنه في الوقت ذاته يهاجمه بشراسة عند استفزازه أو الشعور بخطر يهدد خليته.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=383461

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