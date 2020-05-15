د. عبدالمجيد الجلاَّل: هل تخلت روسيا عن بشار الأسد؟

كثُر في الأيام والأسابيع القليلة الماضية الحديث عن احتمال تخلي روسيا عن حليفها رئيس النظام السوري بشار الأسد !

هناك تغير واضح في الخطاب الروسي بشأن الأزمة السورية ، وبدا ذلك يظهر بقوة ، على وسائل ومنابر إعلامية روسية ، مقربة من الحكومة ، إذ ، لأول مرةٍ ، أخذت تنتقد بشدة ، النظام ، وفساده ، وسوء إدارته لسورية ، وأنَّ بشار الأسد ضعيف وفاسد.

وأشارت هذه الوسائل والمنابر ، إلى قضية الخلاف داخل العائلة الأسدية بين رامي مخلوف وبشار الأسد ، وهي تبدو للوهلة الأولى صراعات ما بين النخب التجارية والاقتصادية الحاكمة ، واعتبرتها دليل إضافي على فساد بشار الأسد ، والبيئة المحيطة به.

نشرت وكالة الأنباء الفيدرالية الروسية في 17 إبريل 2020 تقارير تصف الأسد بالضعيف والفاسد ، وتتهم مسؤولي النظام باستغلال المساعدات الروسية لمصالحهم الشخصية.

كما وصفت صحيفة الكرملين الروسية في 20 فبراير 2020 الأسد بالشبيح ، وحملته مسؤولية تصفية الجنرال الروسي فاليري أسابوف عام 2017 .

وفي تقرير مُطوَّل ، خلُص المجلس الاستشاري الروسي ، إلى أنَّ الأسد لا يصلح لإدارة سورية في المرحلة القادمة .

أكثر من ذلك ، تعتقد روسيا أنَّ رئيس النظام يجر موسكو نحو السيناريو الأفغاني، وهو احتمالٌ مقلق جداً للروس .

وفي السياق نفسه ، نشرت صحيفة الشرق الأوسط تقريراً عن استطلاعات للرأي أُجريت في دمشق ، من قبل مؤسسة روسية حكومية ، أطهرت تصاعد حالة التذمر في سورية ، وتدهور شعبية الأسد ، إلى مستويات غير مسبوقة ، وفقدان الثقة بقدرة النظام على الإصلاح والتحسين والتحديث . وتأتي هذه الاستطلاعات خلافاً للدعاية التي يطلقها النظام عن تحسن الأوضاع في مناطقه. ولو كانت الاستطلاعات قد أُجريت في مناطق أخرى من سورية لما حصل الأسد على أكثر من 10% ، وفقاً لكلام دبلوماسي روسي .

المجلس الروسي للشؤون الخارجية ، المقرب من الكرملين ، دخل على الخط ، وسلَّط في تقرير له ، الضوء على مسعى روسي أكثر جدية ، لإحداث تغييرات في سورية ، وتحدث عن توقعات بتوصل روسيا وإيران وتركيا إلى توافق على الإطاحة بالأسد ، وإقرار وقفٍ شامل للنار ، مقابل تشكيل حكومة انتقالية تضم أطرافاً من النظام والمعارضة والقوى الديمقراطية الأخرى ، وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 ، واعتبر التقرير هذا الخيار ، أقل تكلفة لجميع الأطراف ، ويخدم المصالح الروسية .

على أية حال ، هذه الحملة الروسية الممنهجة ضد نظام بشار الأسد ، لم تأتِ من فراغ ، فقد حاولت روسيا منذ فترة طويلة تسويق النظام دولياً ، لجذب مشاريع دولية لإعادة إعمار سورية ، ومعالجة الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي يواجهها النظام السوري، خاصة مسألة انهيار الليرة السورية ، فروسيا لوحدها لا تستطيع تحمل أعباء اقتصادية إضافية ، فاقتصادها يعاني كثيراً ، والعقوبات الأمريكية والأوروبية تضغط عليه أكثر، وهي بالقطع ، تود معالجة هذه المشكلات مع المجتمع الدولي !

ويأتي إقرار قانون قيصر الأمريكي ، ليضع المزيد من المشكلات على النظام السوري ، وكل داعميه ، إذ ينص على فرض عقوبات على رئيس النظام السوري، ونظامه ، وحلفائه ، وفي مقدمتهم روسيا وإيران .

إزاء كل ذلك ، يبدو أنَّ روسيا لم تعد تصر على بقاء بشار الأسد ، وتتجه أكثر إلى إبرام صفقة سياسية ، تخدم مصالحها ، وتخدم كذلك جهود إعادة إعمار سورية ، فأمريكا والغرب والخليج يرفضون المشاركة في إعادة الإعمار ، في ظل وجود بشار الأسد على رأس الحكم ، وعلى أمل أن تسهم هذه الصفقة كذلك في إلغاء العقوبات الدولية على روسيا !

هذه التطورات الإيجابية في الموقف الروسي ، دفعت بالمبعوث الأمريكي إلى سورية جيمس جيفري إلى إبداء التفاؤل بشأن التعاون مع روسيا الاتحادية لمعالجة وإنهاء الأزمة السورية ، ملمحاً إلى أهمية ابتعاد روسيا عن نظام بشار الأسد المتهالك ، مضيفاً أنَّ الأسد لم يفعل شيئاً لمساعدة روسيا على تسويق نظامه ، وموسكو تدرك مدى سوء الأسد.

وعلى ذمة موقع ديلي بيست الأمريكي فإنَّ روسيا تميل إلى التخلص من عميلها السيء ، وجاء في الموقع : وحشية الأسد ، ازدادت ، وفساده مستمر ، ولم يعد قادراً عل تأسيس أي مظهر للدولة ، وأنَّ العلاقة بين الأسد والعلويين بالإيرانيين منعت روسيا من تأهيل النظام لجلب أموال إعادة إعمار سورية.

في المقابل ، تواجه روسيا والمجتمع الدولي ، المعضلة الإيرانية في سورية ، إذ يتواجد على الأراضي السورية نحو 70 ألف مقاتل من الحرس الثوري الإيراني ، وميليشيات حيدريون وفاطميون وحزب الله، وسواهم ، ولدى إيران روابط وثيقة مع الأسد وعشائره من العلويين ، وقد نجحت على مدار السنوات الماضية في نقل عددٍ كبير من بيئة النظام إلى المربع الإيراني المذهبي !

وهذا بالطبع لا يلائم موسكو ، فهي لا تقدر على السيطرة على الميليشيات الإيرانية، وهذا ، ما جعلها تتجاهل الضربات الإسرائيلية على القوات والميليشيات الإيرانية ، وقوات النظام ، إن لم تكن شجعتها إلى حد كبير.

وعن المعضلة الإيرانية في سورية ، هناك تيار آخر في إيران ، ربما يكون مستعداً للانضمام للجهود الدولية ، في إقصاء بشار الأسد ، في سياق صفقة ما ، قد ترفع عن إيران وطأة الأزمات الاقتصادية التي تكاد تخنقها ، وأثرت كثيراً على الاحتياجات الأساسية للشعوب الإيرانية ، التي تمَّ إهدار مواردها ، في تمويل الميلشيات ، وإثارة الفوضى والنزاعات في المنطقة.

خلاصة القول ، كما يقال لا عداوة دائمة ، ولا صداقة دائمة ، وإنما المصالح ، هي من يحكم العلاقات الدولية ، وروسيا وإيران ضمن شروط هذه المعادلة ، وقد ينتج عنها الكثير من المتغيرات في المنطقة ، خاصة ما يتصل بحكم بشار الأسد ، فقد باتت نهايته وفق كل ما ورد ، أقرب من أي وقتٍ مضى.