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لافته توعيويه فى شيكاغو بفحوى حديث ” لرسول البشريه” …

كل الوطن- فريق التحرير
2020-05-15T23:48:47+03:00
2020-05-15T23:50:33+03:00
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : منذ دقيقتين
لافته توعيويه فى شيكاغو بفحوى حديث ” لرسول البشريه” …

 كل الوطن- فريق التحرير – متابعات:  انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي لافتة توعوية في أحد الطرق السريعة بمدينة شيكاغو الأمريكية لفحوى حديث لرسول البشرية محمد صلى الله عليه وسلم حول الخروج من الأرض إذا حَلَّ بها الطاعون.

وكتب في اللافتة الإرشادية التالي:

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اللوحة التوعوية وضعتها منظمة GainPeace غير ربحية، التي تهدف إلى تثقيف عامة الناس حول الإسلام، وذلك مساهمة منها في كبح انتشار وباء كورونا.

النبي “محمد” صلى الله عليه وسلم نصحنا بالآتي:

– اغسل يديك باستمرار.

– لا تخرج من منطقة موبوءة فيها مرض.

– لا تزر منطقة موبوءة فيها مرض.

اللوحة التوعوية وضعتها منظمة GainPeace غير ربحية، التي تهدف إلى تثقيف عامة الناس حول الإسلام، وذلك مساهمة منها في كبح انتشار وباء كورونا.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=383477

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