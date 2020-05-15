«سبايك» فيروس منتشر أشد فتكاً من (كوفيد 2)

كل الوطن- متابعات –وكالات: المخاوف من تحول فيروس «كورونا» إلى سلالة أكثر خطورة أثبتت فعلاً، حيث حددت دراسة أن سلالة جديدة أكثر عدوى من SARS-CoV-2 أصبحت الشكل السائد في جميع أنحاء العالم.

وتنتشر السلالة الجديدة، التي أطلق عليها اسم «سبايك D614G»، في أوروبا منذ منتصف فبراير على الأقل،

وانتشرت لتصبح الشكل السائد خلال شهر مارس، وتوصف بأنها أكثر عدوى بكثير من السلالة الأصلية، التي ظهرت في ووهان، وأنها أكثر فتكاً بالبشرية.

أجرى فريق أمريكي وبريطاني مشترك، بقيادة مختبر «لوس ألاموس» الوطني، قبل مراجعة الأقران على أنها مثابة «تحذير مبكر» لباحثين آخرين. وكما هو الحال، قد يقوم العلماء الذين يدرسون فيروس «كورونا» في جميع أنحاء العالم، بتحليل التسلسل الجيني للسلالة القديمة، وبالتالي من المهم أن يتعاونوا مع هذا الفريق للحصول على أحدث المعلومات

وقالت المعدة الرئيسية الدكتورة بيتي كوربر، المعروفة بعملها في مجال فيروس نقص المناعة البشرية: «لا يمكننا تحمل أن نكون معصوبي الأعين، بينما ننقل اللقاحات والأجسام المضادة إلى الاختبارات السريرية».

وأينما ظهرت، تصبح سائدة بسرعة كبيرة، وفي بعض البلدان أصبحت السلالة المشتركة الوحيدة في غضون أسابيع. وتشير الورقة البحثية إلى أن الانتشار العالمي السريع لفيروس «كورونا» أتاح لها «فرصة كبيرة للاختيار الطبيعي، للعمل على طفرات نادرة ولكنها مواتية». وعلاوة على ذلك، إذا لم يتلاش الفيروس مع ارتفاع درجة حرارة الطقس في الصيف، فلن يوقفها شيء عن التحول إلى سلالات أكثر وأكثر.

وتضمنت منهجية العلماء إجراء تحليل كمبيوتر لأكثر من 6 آلاف تسلسل DNA (الحمض النووي) لفيروس «كورونا»، جُمعت من جميع أنحاء العالم. وعلى الرغم من أنهم لاحظوا أن «التنوع الملحوظ في التسلسل الجيني لفيروس «كورونا» منخفض»، لم يكن هناك 14 طفرة مختلفة في تسلسل بروتين «سبايك»، وواحدة فقط هي السلالة التي تقلق الجميع.