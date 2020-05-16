بوتين يكلف الحكومة الروسية بإجراء يتعلق بمكافحة كورونا

كل الوطن- موسكو – سبتونيك : كلف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، توسيع نطاق إجراء الاختبارات للكشف عن حالات الإصابة بفيروس “كوفيد -19” في روسيا.

وجاء في نص التكليف الرئاسي اليوم الجمعة:

“على الحكومة الروسية بشكل مشترك مع حكام الأقاليم الفيدرالية لروسيا الاتحادية توفير زيادة نطاق فحص السكان للكشف عن الإصابات بفيروس “كورونا” المستجد”.

وكانت رئيسة الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك “روس بوتريب نادزور”، آنا بوبوفا، أعلنت اليوم الجمعة، أن الوضع فيما يخص فيروس كورونا المستجد في روسيا، يبدو بأنه يستقر.

وقالت بوبوفا، خلال اجتماع حول افتتاح المراكز الطبية التابعة لوزارة الدفاع في الكيانات الروسية لمساعدة المرضى المصابين بـ”كوفيد-19″ : “يبدو أن الوضع يستقر في البلاد، ولكن في نفس الوقت، التراخي غير مسموح به وتخفيف جميع الأنظمة في وقت واحد”.

وأضافت بوبوفا، نحن مقبلون على الصيف والخريف والإنفلونزا وما بعدها، من المحتمل عدوى محتملة لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، لذا فإن ما يتم تقديمه اليوم سيكون مطلوباً للحفاظ على صحة المواطنين الروس.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن أكثر من 148 ألف سرير مخصص لمرضى فيروس كورونا المستجد تم تجهيزها، قبل الـ14 من مايو/ أيار، في المناطق الروسية.