تمديد تدابير الحجر الصحي في نيويورك حتى 13 يونيو

نيويورك- سبوتنيك. : مدد حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو، اليوم الجمعة، إجراءات الحجر الصحي في مدينة نيويورك حتى 13 حزيران/ يونيو، وتم تخفيف الإجراءات في خمس مناطق بالولاية منذ اليوم.

ووفقا لتوجيهات كومو، يبدأ تخفيف التدابير التقييدية يوم الجمعة في خمسة أجزاء من الولاية: وسط نيويورك، موهوك فالي، الشمال، بحيرات الأصابع، والطبقة الجنوبية.

وكتب كومو في وقت سابق على تويتر: “وسط نيويورك، موهوك فالي، شمال البلاد، بحيرات الأصابع، والطبقة الجنوبية على استعداد لإطلاق المرحلة الأولى من إعادة فتح [المؤسسات]”.

وقال كومو يوم الخميس، إن المرحلة الأولى من إعادة فتح الأعمال والمؤسسات في هذه المناطق بدأت. ووفقاً للمرحلة الأولى من خطة الحاكم، فإن الأولوية تعطى لمشاريع البناء والزراعة والتصنيع وتجارة الجملة. ويجري تخفيف القيود المفروضة على الحراجة وصيد الأسماك.

وفى الوقت نفسه مدد الحاكم إجراءات الحجر الصحي لبقية مناطق الولاية حتى 13 يونيو / حزيران عدا مدينة نيويورك.