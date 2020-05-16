معهد الصحّة الأمريكية يعتمد تصميم كمّامة ثلاثية الأبعاد لطالبين بجامعة عبدالرحمن بن فيصل

كل الوطن – الرياض: اعتمد معهد الصحة الأمريكية NIH وهيئة الغذاء والدواء الأمريكية رسمياً، تصميم كمّامة بطباعة ثلاثية الأبعاد؛ لدعم المجتمع المحلي والدولي لمكافحة إنتشار والوقاية من فيروس كورونا صممها طالبين من جامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل بكلية الطب.

و ذكر الطالبين براء وعمّار أمير ، قائلين :

“اننا عملنا بالتحديد على بديل لكمامات من نوع N95 الواقية، ومن المهم ذكره أن ذلك النوع من الكمامات لا يستخدم إلا في حالات خطر الإصابة بالفيروس،فكان لا بد من أن يكون التصميم آمن للاستخدام وبالرغم من وجود هدف صريح، إلا أننا واجهنا صعوبات عدة، من أبرز تلك الصعوبات إيجاد طريقة لجعل الكمام يتناسب مع ملامح وجوه مختلفة، كما وجدنا أن هناك مسامات صغيرة في البلاستيك الذي كنا نعمل به وجميع هذه النقاط دفعتنا إلى أن نؤجل تصميم مثل هذا القناع إلى وقت لاحق وبالاستعانة مع مختبرات ومتخصصين أثناء مرحلة التصميم والاختبار. ثم، قررنا أن نعمل على قناع بديل للأقنعة الجراحية والتي تستخدم من قبل الكثير من الأفراد سواء في القطاع الصحي أو غيرها من القطاعات” .

ويشير الطالب أمير، أن من مميزات هذا القناع “الكمامة” أنه يتناسب مع الوجه بشكل انسيابي اكثر من الأقنعة الجراحية ويوفر حماية أكبر ضد السوائل، وأيضا يمكن استخدام مواد متنوعة كفلتر للقناع الذي صممناه، وتقوم فكرة هذه الكمامة على أن المستخدم يستطيع أن يستعين بقناع واحد جراحي لتوفير خمسة فلاتر للقناع المطبوع، وذلك يزيد من عدد الكمامات المتوفرة ويقلل من الاستهلاك والنفايات الملوثة.

ونوه انه من الممكن إعادة استخدام القناع بعد تعقيمه وطباعة المزيد عند الحاجة مما يساعد في تجاوز إشكالية نقص معدات الحماية الشخصية، ولكن هناك بعض السلبيات لهذا التصميم فهي مرتكزة بشكل رئيسي على وجود مشاكل تقنية متعلقة بالطابعات مما قد ينتج بسببها أخطاء في الطباعة، ولذلك دائما ننصح باستخدام الأقنعة الجراحية المعتمدة إذا كانت متوفرة، وقمنا بإجراء العديد من الاختبارات الأولية على المشروع وأعددنا ورقة بحثية عن التصميم واختيار مواد التصنيع، وكيفية البناء والتعقيم، وغيرها من المواضيع ، وقدمنا هذه الورقة إلى برنامج لاستقبال تصاميم معدات الحماية من قبل معهد الصحة الأمريكية بالشراكة مع هيئة الغذاء والدواء الأمريكية. واستقبل هذا البرنامج أكثر من 500 تصميم، تم اعتماد ما يقارب 30 تصميما فقط والاعتماد قد يكون إما للاستخدام في المجتمع أو للاستخدام في المستشفيات وقد حصلنا على اعتماد للاستخدام في المجتمع.

وأضاف، لم نقف على ذلك الحد فحسب، بل عملنا أيضا على تصميم واختبار بديل مطبوع لواقي الوجه والذي يعد من أهم المعدات للحماية الشخصية. وسنقوم بإذن الله بإرفاق كل من القناع وواقي الوجه إلى هيئة الغذاء والدواء السعودية للنظر في احتمال استخدام وتوزيع هذه البدائل في المناطق المحتاجة محليا أو دوليا.

وقال الطالبين إننا نحمد الله على مشاركتنا هذه الوطنية لدعم الوطن والمجتمعات المحلية والدولية المحتاجة أثناء هذه الجائحة ، ونتقدم بالشكر لوطننا الغالي وقيادتها حفظهم الله على دعمهم المتواصل لجميع القطاعات، لا سيما القطاع الصحي ونشكر جامعتنا جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل على دعمها لنا وتوفيرها منهج علمي راقي لطلابها وطالباتها.

والجدير بالذكر أن التصميم متوفر الآن على الموقع الرسمي لمعهد الصحة الأمريكية حيث من الممكن لأي شخص في العالم أن يحصل على هذا التصميم ويقوم بطباعته.