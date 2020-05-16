أحمد أبو هشيمة مع ابنيْه وعلاقتهما بياسمين صبري كيف؟ (صورة)

كل الوطن – متابعات: يعيش رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة أجمل أيام حياته بعد عقد قرانه على النجمة المصرية ياسمين صبري، ويستعدان لزواجهما في أيلول – سبتمبر.

صورة انتشرت لأبو هشيمة مع ابنيْه الشابيْن أحدهما يشبهه كثيرًا والثاني يشبه والدته أكثر.

الكل تساءل عن علاقتهما بزوجة والدهما، ياسمين صبري، وما إذا كانا على علاقة جيدة معها ولا نستبعد أنها تعاملها كصديقيْن.

وكان فاجأ رجل الأعمال متابعيه، ونشر عبر صفحته على السوشيال ميديا، صورة حديثة ظهر فيها برفقة زوجته الممثلة المصرية ياسمين صبري.

نالت الصورة اعجاب الآلاف من محبي أبو هشيمة، وياسمين صبري، وظهر الثنائي بإطلالة رومانسية وأنيقة خطفت كل الأنظار.