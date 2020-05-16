الداخلية السعودية: الإبعاد لكل مقيم بث شائعة حيال كورونا

كل الوطن – الرياض: أوضحت وزارة الداخلية عقوبة من يبث شائعة حيال جائحة كورونا المستجد عبر منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقاته أو تداولها، أو نشر معلومات مغلوطة، من شأنها التسبب في إثارة الهلع، أو يحرّض على مخالفة والتدابير ذات الصلة، بغرامة لا تقل عن 100 ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال، أو السجن لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، أو بالسجن والغرامة معاً.

وفي حال تكرار المخالفة تتم مضاعفة العقوبة الموقعة في المرة السابقة ، كما أنه في حال كانت المخالفة المذكورة قد صدرت على أحد من الأفراد غير السعوديين يتم معاقبته بالإبعاد إبعاده عن المملكة، ومنع دخوله نهائياً إليها بعد تنفيذ العقوبة الموقعة في حقه ، علماً بأن تطبيق العقوبات المنصوص عليها لا تخل بأي عقوبة أخرى مقررة شرعاً أو نظاماً.