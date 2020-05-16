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هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على معظم مناطق المملكة

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 52 ثانيةآخر تحديث : منذ 52 ثانية
هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على معظم مناطق المملكة

كل الوطن – الرياض: توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطولاً لأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، نجران ،عسير، الباحة ، مكة المكرمة ، المدينة المنورة ،تبوك ، الرياض ، القصيم ، حائل ، الجوف).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية على الجزئيين الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=383532

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