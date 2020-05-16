بعد صوره المخلة مع أجنبيات.. شاهد لحظة اعتقال السعودي عبد الرحمن المطيري في أمريكا (فيديو)

كل الوطن – وكالات: تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للحظة اعتقال السعودي المثير للجدل، عبدالرحمن المطيري، من قبل الشرطة الأمريكية من داخل منزله.

وتظهر الشرطة الأمريكية خلال بث مباشر على موقع “فيسبوك”، وهي تضع الأصفاد في يدي الشاب السعودي، وتقتاده خارج المنزل.

وحاول المطيري إقناعهم بعدم اعتقاله، وطلب من صديقه إحضار كافة الأوراق الرسمية التي تؤكد أن موقفه قانوني، لكن الشرطة لم تقتنع بكلامه.

وقال المطيري للشرطة إنه أقام في كاليفورنيا ولوس أنجلوس ولم يتعرض لمثل هذا الموقف من قبل.

وعرف الشاب السعودي بإثارته للجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كان يجاهر بصور مخلة له مع فتيات أجنبيات.