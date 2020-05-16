الهند.. مصرع 23 شخصا على الأقل بحادث تصادم وسط إجراءات العزل

كل الوطن – رويترز: لقي 23 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب أكثر من 35 جراء حادث تصادم بشمال الهند بين شاحنتين إحداهما مكتظة بعمال كانوا يحاولون الوصول لبلداتهم، وسط إجراءات العزل ضد كورونا.

وقال أبيشيك سينغ مينا، رئيس الإدارة المحلية في منطقة أوريّا في ولاية أوتار براديش، إن الحادث وقع قبل طلوع الفجر، اليوم السبت، عندما صدمت شاحنة العمال شاحنة أخرى كانت متوقفة أمام مكان لتقديم الطعام.

وأضاف لرويترز: “عملية الإنقاذ اكتملت تقريبا. لقي 23 شخصا مصرعهم في الحادث، و هناك 20 من المصابين يعانون من جروح خطرة، بينما إصابات البقية طفيفة”.

وجاء معظم العمال الذين كانوا بالشاحنة من ولايات بيهار وجاركاند والبنغال الغربية.

ومع توقف الكثير من الأعمال ووسائل المواصلات العامة في ظل إجراءات العزل العام، يضطر عدد كبير من العمال الوافدين إلى المدن للسير أو الركوب مع غرباء على الطريق أو التكدس في شاحنات في محاولة للعودة لقراهم وبلداتهم.