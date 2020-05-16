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السعودية تكشف طريقة علاج مصابي كورونا في المملكة

كل الوطن - فريق التحرير
2020-05-16T12:14:26+03:00
2020-05-16T15:15:01+03:00
كورونا.. على مدار الساعةمحليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 3 ساعاتآخر تحديث : منذ 3 ساعات
السعودية تكشف طريقة علاج مصابي كورونا في المملكة

كل الوطن – وسائل إعلام سعودية: كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبد العالي، أن المملكة ستطبق 4 دراسات وبروتوكولات علاجية، سبق أن أعلنتها لعلاج الحالات المسجلة لديها من فيروس كورونا.

وقال خلال المؤتمر الصحفي اليومي بشأن فيروس كورونا، إن “من بين تلك البروتوكولات العلاجية عقار “ريمدسيفير” الذي أعلن استخدامه لعلاج حالات كورونا في اليابان”، وفقا لصحيفة عاجل السعودية.

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وتابع العبد العالي، أن العقار يعد ضمن البروتوكولات التي أعلنت وزارة الصحة السعودية إخضاعها لدراسات بحثية وسريرية في المملكة منذ فترة، والتي سيتم إعلان نتائجها في وقتٍ لاحقٍ.

وأكد المسؤول الصحي السعودي في الوقت نفسه، أنه “حتى اليوم لا يوجد علاج مخصص وحده موجه ومعتمد تحديدا لمعالجة فيروس كورونا الجديد، واللقاحات لا تزال في مراحل البحث”.

ولفت الانتباه إلى أنه قد تم إجراء أكثر من نصف مليون فحص مخبري دقيق في المملكة حتى اليوم، مجددًا التأكيد على أن الالتزام والتقيد بالتعليمات الصحية هو خير وقاية من عدوى فيروس كورونا المستجد.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=383553

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