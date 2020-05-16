تسجيل الدخول
» » ترامب يكشف عن صاروخ “خارق جدا” يتجاوز سرعة الصوت 17 مرة

ترامب يكشف عن صاروخ “خارق جدا” يتجاوز سرعة الصوت 17 مرة

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 15 ثانيةآخر تحديث : منذ 15 ثانية
ترامب يكشف عن صاروخ “خارق جدا” يتجاوز سرعة الصوت 17 مرة
كل الوطن  – سبتونيك عربى :   كشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن بلاده تعمل على تنفيذ مشروع صاروخ “خارق” قادر على التحليق بسرعة تتجاوز سرعة الصوت 17 مرة.

وقال ترامب، بحسب وسائل إعلام أمريكية، إن “الفضاء سيكون المستقبل سواء من حيث الدفاع أو الهجوم والعديد من الأشياء الأخرى. نحن الآن الرائد في الفضاء”.

وأضاف “نبني معدات عسكرية مذهلة على مستوى لم يره أحد من قبل”، ووصف صاروخا قال إنه يجري تطويره بأنه “الأسرع في العالم” وسيتفوق على الصين وروسيا.

اقرأ أيضا...

وقال ترامب، خلال اجتماع عقده في 15 أيار/ مايو الجاري، في البيت الأبيض مع قيادة القوات الفضائية الأمريكية في البيت الأبيض: “نطور الآن معدات عسكرية لا يمكن تصورها وتصل مستوى لم يشهده أحد أبدا. لا خيار آخر لنا مع الخصوم الذين نواجههم في الخارج”.

وتابع ترامب “لدينا ما أصفه بالصاروخ الخارق جدا. وقيل لي الليلة الماضية إنه أسرع 17 مرة مما يمتلكونه الآن (في البنتاغون)، يعني إذا ما قارناه مع الصاروخ الأسرع الذي يوجد لدينا في الوقت الحالي”.

وتابع “سمعتم أن روسيا تمتلك صواريخ أسرع من الصوت 5 مرات، والصين تعمل على تحقيق سرعة تتجاوز سرعة الصوت 5 أو 6 مرات، لدينا مشروع صاروخ أسرع 17 مرة، وتم المصادقة عليه قبل قليل

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد إلقاء خطاب حول التصليحات والتغييرات في واشنطن، الولايات المتحدة 20 ديسمبر/ كانون الأول 2017
ترامب يوقع على قانون الضرائب واعتماد 4 مليارات دولار للدفاع الصاروخي
رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=383569

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.