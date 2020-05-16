المجلس الانتقالي الجنوبي يأسر قائدا في الجيش اليمني و4 من مرافقيه في أبين

القاهرة – سبوتنيك. : تمكنت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، من أسر قائد عسكري كبير في الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم السبت، في محافظة أبين جنوبي اليمن.

وأفاد مصدر عسكري يمني لوكالة “سبوتنيك” بأن “قوات المجلس الانتقالي أسرت قائد اللواء 115 مشاة العميد سيف القفيش، خلال معارك شرق مدينة زُنجبار مركز محافظة أبين”.

وأضاف أن 4 من مرافقي القائد العسكري أُسِروا معه أيضاً.

وعلى الصعيد الميداني أفاد المصدر بأن الجيش اليمني حقق تقدماً في المعارك الدائرة لليوم الرابع على ضواحي مدينة زُنجبار ضد قوات المجلس الانتقالي، مشيراً إلى سيطرة قوات الجيش مجدداً على معسكر تابع لتشكيلات المجلس الانتقالي في منطقة الطرية (شمال شرق زنجبار) بعد يوم من استعادة الأخيرة، السيطرة عليه.

يذكر أن المجلس الانتقالي الجنوبي أعلن الإدارة الذاتية في محافظات جنوب اليمن، وإعلان حالة الطوارئ في كافة محافظات الجنوب اعتبارا من منتصف ليل السبت 25 نيسان /أبريل الماضي.

وجاء في بيان صادر عن المجلس وقتذاك “وفي ظل استمرار الصلف والتعنت للحكومة اليمنية في القيام بواجباتها، وتسخيرها لموارد وممتلكات شعبنا في تمويل أنشطة الفساد وتحويلها إلى حسابات الفاسدين في الخارج، بالإضافة إلى تلكؤها وتهربها من تنفيذ ما يتعلق بها من اتفاق الرياض، مع صمت غير مفهوم ولا مبرر من الأشقاء في التحالف العربي”.

ودانت الحكومة اليمنية الشرعية إعلان الإدارة الذاتية في جنوب البلاد.