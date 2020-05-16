الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي هيفاء وهبي تفصح عن أغرب أمر فعلته بفترة “الحجر المنزلي”… فيديو

كل الوطن – سبوتنيك: كشفت الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، عن أغرب أمر فعلته خلال التزامها بالحجر المنزلي، للحد من تفشي فيروس “كورونا” المستجد.

وقالت خلال استضافتها في الحلقة الثانية من برنامج “مش مسلسل هند صبري” المذاع على موقع “يوتيوب” للفيديوهات إن “أغرب حاجة فعلتها في تلك الفترة هو طبخها لوجبة الكشك”، لترد الفنانة التونسية هند صبري عليها بأنها طبخت كشري ولكنه لم يلق قبولا من أفراد أسرتها ولم يتناولوه.

وعما إذا كانت خرجت من فترة الحجر المنزلي بأي دروس، أكدت هيفاء وهبي أنها لم تتعلم شيء وأنها تشعر بالملل من جلوسها الطويل في المنزل.