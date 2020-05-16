الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي هيفاء وهبي تفصح عن أغرب أمر فعلته بفترة “الحجر المنزلي”… فيديو

كل الوطن – سبوتنيك: كشفت الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، عن أغرب أمر فعلته خلال التزامها بالحجر المنزلي، للحد من تفشي فيروس “كورونا” المستجد.
وقالت خلال استضافتها في الحلقة الثانية من برنامج “مش مسلسل هند صبري” المذاع على موقع “يوتيوب” للفيديوهات إن “أغرب حاجة فعلتها في تلك الفترة هو طبخها لوجبة الكشك”، لترد الفنانة التونسية هند صبري عليها بأنها طبخت كشري ولكنه لم يلق قبولا من أفراد أسرتها ولم يتناولوه.
وعما إذا كانت خرجت من فترة الحجر المنزلي بأي دروس، أكدت هيفاء وهبي أنها لم تتعلم شيء وأنها تشعر بالملل من جلوسها الطويل في المنزل.
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. حبيبي الي طبخ كشك 😍 انا حبيتو لهالكشك مع اني ما بعرف شكلو و لا طعمو 😹 فوفا زهقت من الحجر الصحي مثلنا و هالشي طبيعي لانها متعودة تسافر كتير و تظهر عطول ، و لك احنا الي حياتنا العادية عبارة عن حجر صحي و زهقنا فكيف هي 😹♥️ . . . . . . . . #مقاطع #فيديو #متفاعل #مسلسلات_رمضان #هيفاء_وهبي #ناصيف_زيتون #لايك #صور #انستقرام #corona #كومنت #فساتين #كومنتات #هيفا_وهبي #رقص_ايراني #اكسبلور #اكسبلور_2020 #العراق #haifawehbe #اكسبلور_فلو #الاكسبلور #انثى #برج_الحوت #كورونا #اكسبلور_explore #بنات #فساتين #كومنت #بنت #رمضان_2020 #هند_صبري #hendsabri