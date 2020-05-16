تسجيل الدخول
» » أمين عام الناتو أكد للسراج عدم اعتراف الحلف سوى بحكومة الوفاق الليبية

أمين عام الناتو أكد للسراج عدم اعتراف الحلف سوى بحكومة الوفاق الليبية

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 23 ثانيةآخر تحديث : منذ 23 ثانية
أمين عام الناتو أكد للسراج عدم اعتراف الحلف سوى بحكومة الوفاق الليبية

القاهرة – سبوتنيك.  :  أكد أمين عام حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، على عدم اعتراف الحلف بأي حكومة في ليبيا سوى حكومة الوفاق الوطني.

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=383602

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.