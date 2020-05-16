شاهد ماذا فعلت دوريات الحرس الوطني عندما رصدت مخالفي حظر التجول في السعودية… فيديو

كل الوطن – الرياض: أظھر مقطع فیديو نشره الحساب الرسمي لوزارة الحرس الوطني في السعودية عبر “سناب شات”، لحظة قیام رجال الأمن بتحرير مخالفات منع التجول بحق عدد من العمالة الوافدة بعد ضبطھم أثناء تجولھم داخل الأحیاء السكنیة بمدينة الرياض خلال وقت المنع.

وأوضح الفیديو جھود الدوريات الأمنیة وھي تمشط شوارع حي الخالدية والمنفوحة بالعاصمة الرياض، وترصد المخالفین لأمر المنع الذي صدر من وزارة الداخلیة، وتحرر لھم المخالفات.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية؛ ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى المميتة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد ‏المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر في الصين أواخر العام ‏الماضي، يوم ‏‏11 آذار/ مارس، وباءً عالميا، مؤكدة أن أرقام ‏الإصابات ترتفع ‏بسرعة كبيرة.