كل الوطن – فريق التحرير – متابعات : حذّرت منظمة الصحة العالمية من أن دول أوروبا قد تواجه موجة ثانية قاتلة من فيروس “كورونا” المستجد (كوفيد 19)، مشيرة إلى أن جائحة كورونا لم تنتهِ بعد.

وقال المدير الإقليمي للمنظمة في أوروبا، هانزع كلوغ، خلال مقابلة مع صحيفة “تليغراف” البريطانية، إن الموجة الثانية قد تكون مزدوجة وأكثر فتكاً ويمكن أن تتزامن مع تفشي أمراض معدية أخرى، كالإنفلونزا الموسمية أو الحصبة.

وأكد كلوغ أن تراجع الإصابات في بعض دول أوروبا لا يعني انتهاء الوباء، قائلاً في رسالة موجهة للدول الأوروبية التي بدأت في تخفيف إجراءات الحظر المفروض لمواجهة “كورونا”: “الآن هو وقت التحضير وليس وقت الاحتفال”.

وحذّر دول أوروبا من الاستمرار في تخفيف إجراءات الحظر التي فُرضت سابقاً لمواجهة “كورونا”، داعياً إياها للبدء في تعزيز أنظمة الصحة العامة وبناء القدرات في المستشفيات، مثل اليابان وسنغافورة والدول الاسكندنافية.

وكان المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ بمنظمة العالمية، مايك ريان، أكد في تصريحات قبل يومين أن الفيروس قد لا يختفي أبداً وأنه قد يصبح مجرد فيروس آخر متوطن في مجتمعاتنا.