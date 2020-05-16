كل الوطن – متابعات – الرياض : عقدت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا صباح اليوم السبت إجتماعها السابع والثمانون برئاسة معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون عدداً من القطاعات الحكومية ذات العلاقة، حيث أطلعت على كافة التقارير والتطورات حول الفيروس، كما جرى إستعراض الوضع الوبائي للفيروس على مستوى العالم والحالات المسجلة في المملكة والإطمئنان على أوضاعهم الصحية، مع التأكيد على إستمرار تطبيق كافة الإجراءات الوقائية في منافذ الدخول وتعزيزها، وإتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للتصدي له ومنع إنتشاره، وأثنت على تفاعل الجميع مع أمر منع التجول ودعتهم للبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى .

وعقب الإجتماع عقد مؤتمر صحفي شارك فيه الدكتور محمد العبدالعالي مساعد وزير الصحة والمتحدث الرسمي للوزارة، والمقدم طلال الشلهوب المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية، حيث أوضح متحدث الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) حول العالم بلغت (4559930) حالة وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها (1646444) مليون حالة حتى الآن كما بلغ عدد الوفيات حوالي (308038) ألف حالة.

وأضاف أنه فيما يخص المملكة فيضاف للعدد الإجمالي العدد الجديد من الحالات المؤكدة وهي (2840) حالة ، وهذه الحالات توزعت في عدد من المدن وهي: الرياض (839) حالة، وجدة (450) حالة، ومكة المكرمة (366)حالة، والمدينة المنورة (290) حالة، والدمام (180) حالة، والدرعية (89) حالة، والقطيف (80) حالة، والخبر (78) حالة، والجبيل(75) حالة، والطائف (57) حالة، وينبع (50) حالة، والهفوف (49) حالة، وتبوك (38) حالة، وبريدة (24) حالة، وحفر الباطن (20) حالة، ووادي الدواسر(19) حالة، والظهران (15) حالة، وبقيق (13) حالة،

والنعيرية (9) حالات، وحائل (8) حالات، والخرج (7) حالات، والخفجي (6) حالات، وصفوى (5) حالات، وشقراء (5) حالات، والمذنب (5) حالات، وخليص (5) حالات، والخرمة (4) حالات، والمجمعة (4) حالات، ورأس تنورة (3) حالات، ومنفذ الحديثة (3) حالات، وجديدة عرعر (3) حالات، وثادق (3) حالات، والبكيرية حالتان، ووادي الفرع حالتان، والقريع حالتان، والليث حالتان، والقرى حالتان، وحوطة بني تميم حالتان، والسليل حالتان، وحالة واحدة في كل من سكاكا، وعنيزة، والمبرز، والجفر، وخميس مشيط، والبدائع، والرس، وعقلة الصقور، وبيشة، وسبت العلايا، وأملج، وحقل، وضباء، والوجه، والقوز، وعرعر، وحزم الجلاميد، والدلم، وليلى، وضرماء، والزلفي، والقويعية، ورماح، والقريات.

وبالتالي يصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (52016) حالة، ومن بين هذه الحالات يوجد حالياً (28048) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية لأوضاعها الصحية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (166) حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة.

كما ذكر بأن الحالات المسجلة اليوم وعددها (2840) حالات، 34٪من الحالات تعود لسعوديين و66٪ لغير سعوديين، و26٪ من الحالات للإناث، و74٪ ذكور وبلغت نسبة كبار السن في الحالات المسجلة اليوم 4٪، والأطفال 9٪، والبالغون 87٪.

كما وصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (23666) حالة بإضافة (1797) حالة تعافي جديدة، وبلغ عدد الوفيات (302) حالة، بإضافة (10) حالات وفيات جديدة، وهي لغير سعوديين في مكة المكرمة، وجدة، والمدينة المنورة، ورفحاء، وتتراوح أعمارهم بين 30 و60 عام، ومعظمهم لديهم أمراض مزمنة.

وأبان العبدالعالي أن الفحوصات المخبرية الجديدة التي أجريت في المملكة بلغ عددها (18285) ليصل إجمالي الفحوص (570360) فحص.

كما جدّد التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب التقييم إستخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد، أو الإستفسار أو الإستشارة على رقم مركز اتصال الصحة 937 على مدار الساعة، والتي أصبحت الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل بحيث يمكن الإستفادة من خدماته التفاعلية، وذلك من خلال تطبيق الواتساب من خلال الرقم 920005937، والإستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا الجديد ومراكز الرعاية الأولية، والتبرع بالدم والمواعيد والحصول عليها.

من جهته لفت المتحدث الأمني لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب النظر الى ما أشار اليه متحدث وزارة الصحة بأن مؤشرات إصابة النساء والأطفال بالفيروس نتيجة الزيارات العائلية، مبيناً أن الأوقات التي يسمح خلالها بالتجول تهدف إلى تمكين الجميع من قضاء إحتياجاتهم الضرورية القصوى، وليس للزيارات والتجمعات المخالفة للائحة الحد من التجمعات التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا المستجد التي أعلنتها وزارة الداخلية

وأوضح أن لائحة منع التجول تهدف إلى فرض التباعد الاجتماعي وتنظيم التجمعات البشرية التي تكون سبباً مباشرا لتفشي فيروس كورونا المستجد، والحد منها، بما يضمن الحيلولة دون تفشي الفيروس وفقد السيطرة عليه واحتوائه.

وأن الجهات الأمنية رصدت خلال اليومين السابقين عدة تجمعات من قبل باعة متجولين في أكثر من موقع وقد تم الوقوف عليها من قبل الجهات المختصة المعنية بمساندة من الجهات الأمنية.

وأكد المقدم الشلهوب منع التجمعات بكافة صورها وأشكالها وأماكن حدوثها، وتشمل أي تجمع لأسرة واحدة أو أكثر من أسرة واحدة، يتكون من (5) أشخاص فأكثر في حيز واحد أو محدد ولا يربطهم علاقة سكنية واحدة ومنها:

التجمعات العائلية: (أي تجمع داخل المنازل أو الاستراحات أو المزارع لأكثر من أسرة.

2 – التجمعات غير العائلية: (أي تجمع داخل المنازل، أو الاستراحات أو المزارع أو المخيمات أو الشاليهات أو المناطق المفتوحة لأهل الحي الواحد أو غيره، ونحوها).

3 – التجمعات في المناسبات الاجتماعية: (مناسبات الأفراح، والعزاء والحفلات، والندوات، والصالونات، ونحوها .

4 – التجمعات العمالية: (أي تجمع من فئة العمال داخل المنازل أو المباني التي تحت الإنشاء، أو الاستراحات أو المزارع ونحوها، خلاف مساكنهم

5 – التجمعات في المحلات التجارية المصرح لها: (أي تجمع للمتسوقين أو العاملين داخل أو خارج المحل التجاري بما يتجاوز الأعداد المنصوص عليها في الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

كما يعد مخالفاً كل من حضر التجمع محل المخالفة أو دعا إليه أو تسبب فيه.

ويمكن معرفة العقوبات لكل مخالفة عبر موقع وزارة الداخلية او عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي او من خلال وكالة الانباء واس

ودعا المتحدث الأمني لوزارة الداخلية الجميع إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في المنزل كذلك عند الخروج خلال وقت السماح بالتجول، مشدداً على أن الخروج من المنزل يكون للضرورة القصوى والالتزام بالبقاء بالمنزل.

وأبان أن الجهات الأمنية والقوات العسكرية المساندة تواصل عملها في فرض كافة القرارات والتعليمات ذات العلاقة بمنع التجول وكذلك ما يتعلق بضبط مخالفات لائحة الحد من التجمعات، وتطبيق التعليمات بحق من يخالفها في كافة مناطق ومدن ومحافظة المملكة ، وقد تم التعامل مع المخالفات التي تم ضبطها واتخاذ الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها ، كذلك تم إيقاف مخالفي نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الذين ثبت قيامهم بمخالفة قرارات وتعليمات منع التجول كذلك لائحة الحد من التجمعات ممن قاموا بتداول مخالفاتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي واتخاذ الإجراءات النظامية بشأنهم.

ودعا الجميع في حال رصدت أي مخالفة لمنع التجول اًو لائحة الحد من التجمعات التبليغ عبر 999 في كافة مناطق المملكة و911 في منطقة مكة المكرمة أو عبر تطبيق كلنا أمن.