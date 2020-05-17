مصر.. من هي الفتاة “مودة الأدهم” المشهورة بـ”بطلة مصر” بعد القبض عليها بسبب فيديوهات فاضحة؟ (صور)

كل الوطن – وسائل إعلام مصرية: ألقت الإدارة العامة لمباحث الآداب في مصر، القبض على مودة الأدهم، المشهورة بـ”بطلة مصر” بتهمة نشر مقاطع تحرض على الفسق والفجور.

مصر.. القبض على نجمة “تيك توك” لتحريضها على “الفسق والفجور” (فيديو)

ووجهت إلى الفتاة تهم تتعلق بالقيم الأسرية، حيث تم العثور عليها داخل كمبوند في مدينة السادس من أكتوبر، بعد نشرها فيديوهات ترتدي فيها ملابس فاضحة تخدش الحياء العام.

ومودة الأدهم من مواليد محافظة مرسى مطروح، جاءت إلى القاهرة منذ سنوات، وتدعى مودة فتحي رشاد، وانضمت إلى عالم “التيك توك”، وظهرت في فيديوهات عبر التطبيق، ورصدتها أجهزة الأمن ومباحث الآداب، وباتت هذه الفيديوهات دليل إدانتها.

وفي البداية داهمت الشرطة منزلها في التجمع، لكن لم تعثر عليها، إذ كانت قد غادرته قبل وصول الشرطة، واستمرت التحريات وتوجيه المأموريات للبحث عن مكانها، حتى عثر عليها تختبئ في إحدى مناطق الـ6 من أكتوبر.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي يلقى فيها القبض عليها، حيث كانت المرة الأولى في 29 مارس الماضي، بتهمة خرق حظر التجول بالشوارع المصرية، وتصويرها شريط فيديو وبثه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.