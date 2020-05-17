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» » تعليق “مسيء” و”عنصري” من إعلامية كويتية مشهورة على هيئة والد محمد رمضان (صورة)

تعليق “مسيء” و”عنصري” من إعلامية كويتية مشهورة على هيئة والد محمد رمضان (صورة)

كل الوطن - فريق التحرير
فنون ونجوممنوعات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
تعليق “مسيء” و”عنصري” من إعلامية كويتية مشهورة على هيئة والد محمد رمضان (صورة)

كل الوطن – وكالات: أثارت الإعلامية الكويتية مي العيدان موجة غضب بعد نشرها صورة للفنان المصري محمد رمضان رفقة والده، واصفة شكله بأنه “يخرع”.

وعلقت مي العيدان على صورة رمضان وهو يقبل يد والد، بالقول :” لأول مرة صورة محمد رمضان مع أبوه.. واي أبوه يخرع”.

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وتسبب الصورة والتعليق في هجوم كبير على الإعلامية المشهورة، حيث اتهمت بالعنصرية من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

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نشرت الإعلامية #مي_العيدان هذه الصورة ل #محمد_رمضان وابوه وعلقت (وإي ابوه يخرع)؟!!! يا اختي انتي كيف يسمونك إعلامية ؟ اريد احترمك ما اقدر ليش تعيبين على خلقة الله؟ انتي مو بيرفكت حتى نازلة غلط وانتقادات جارحة للناس كلها وماعاجبك احد؟!!! وحتى لو كنتي احسن انسانة ف اخلاقك تنعكس على تصرفاتك وكلامك مو بالشكل ! رأيكم؟ ‎. . . . . #celebrity #celebrities #stars #نجوم #arabcelebrities #الفن #جديد #اخبار_النجوم #مشاهير_العرب #مشاهير_العالم #اخبار_الفن #فنون #فنانين #مشاهير #غناء #طرب#singer #singers #artist #artists #celebrities_news_ah

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واضطرت العيدان لحذف المنشور لاحقا، لكنها لم تعتذر عما بدر منها وهو ما لم يوقف الهجوم عليها.

وكثيرا ما تثير الإعلامية الكويتية الجدل، بهجومها على فنانين ومشاهير وخاصة مصريين، الأمر الذي يعرضها للانتقادات بشكل مستمر.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=383665

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