تسجيل الدخول
» » غضب في الكويت بعد تداول فيديو لفنان مصري يرتدي حذاء عليه علم الكويت (فيديو)

غضب في الكويت بعد تداول فيديو لفنان مصري يرتدي حذاء عليه علم الكويت (فيديو)

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودوليمنوعات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 15 ثانيةآخر تحديث : منذ 15 ثانية
غضب في الكويت بعد تداول فيديو لفنان مصري يرتدي حذاء عليه علم الكويت (فيديو)

كل الوطن – روسيا اليوم: أثار ظهور الفنان المصري مصطفى خاطر بحذاء عليه ألوان علم الكويت ضمن مسلسل “عمر ودياب” حالة غضب واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال الفنان المصري في وقت لاحق إنه لم يقصد الإساءة للكويت، مشيرا إلى احترامه ومحبته للشعب الكويتي.

ونشر خاطر شريط فيديو على الإنترنت يوضح ما حدث ويبرر موقفه.

اقرأ أيضا...

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=383668

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.