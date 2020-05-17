غضب في الكويت بعد تداول فيديو لفنان مصري يرتدي حذاء عليه علم الكويت (فيديو)

كل الوطن – روسيا اليوم: أثار ظهور الفنان المصري مصطفى خاطر بحذاء عليه ألوان علم الكويت ضمن مسلسل “عمر ودياب” حالة غضب واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الفنان المصري في وقت لاحق إنه لم يقصد الإساءة للكويت، مشيرا إلى احترامه ومحبته للشعب الكويتي.

ونشر خاطر شريط فيديو على الإنترنت يوضح ما حدث ويبرر موقفه.

الفنان المصري مصطفى خاطر : والله يا جماعة غير مقصودة تماما ، انا صحيت لقيت الدنيا مقلوبه وبقول لكل اهلي واصحابي واخواتي في #الكويت حقكوا عليا والله ما مقصودة وكل الحب والاحترام للكويت وشعب الكويت الشقيق . pic.twitter.com/Nru2XfxVq3 — تفتيش الكويت 🇰🇼 (@TfTeeeSH) May 15, 2020