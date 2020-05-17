الإمارات تهزأ من أنباء “مقتل” وزير خارجيتها

كل الوطن – وكالات: نفت الإمارات رسميا صحة شائعات تم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي حول مقتل وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد آل نهيان، واصفة هذه التقارير بـ”فبركة حسابات قطرية”.

وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، في تغريدة نشرها اليوم السبت عبر “تويتر”: “تحدثت اليوم مع أخي الشيخ عبد الله بن زايد كما نتحدث كل يوم، وضحكنا مليا حول فبركات الحسابات القطرية”.

تحدثت اليوم مع أخي الشيخ عبدالله بن زايد كما نتحدث كل يوم، وضحكنا مليّا حول فبركات الحسابات القطرية، أدعو له دائما بالصحة والسعادة والعمر المديد، وأدعو لجيراننا بالحكمة والعقل. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) May 16, 2020

وأضاف قرقاش: “أدعو له دائما بالصحة والسعادة والعمر المديد، وأدعو لجيراننا بالحكمة والعقل”.

وسبق أن انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي تدوينات تتضمن مقطع فيديو يظهر سيارة محترقة وقيل إن “هذه اللقطات توثق هجوما استهدف وزير الخارجية الإماراتي وأسفر عن مقتله”.

المصدر: RT + وكالات