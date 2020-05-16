حصول برنامج بكالوريوس علوم الرياضة والنشاط البدني على الاعتماد الأكاديمي

كل الوطن – فريق التحرير: حصل برنامج بكالوريوس علوم الرياضة والنشاط البدني بكلية علوم الرياضة والنشاط البدني، بجامعة الملك سعود، على الاعتماد البرامجي الكامل من هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة في المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي في الدورة التاسعة للاعتماد، لمدة سبعة سنوات في الفترة من مايو 2020 إلى إبريل 2027‬، وهو ما يشكل اعترافاً بجودة برنامج الكلية. وقد جاء هذا الاعتماد تتويجاً للمجهودات المتواصلة التي بذلتها الكلية منذ سنوات في مجال التخطيط والتطوير والتحسين منذ تأسيسها سنة 1429هـ، حيث كان من أولى اهتمامات إدارة الكلية منذ يومها الأول مسألة الحصول على الاعتماد الأكاديمي حيث وضعته كأّول مبادرة إجرائية في خططتها الاستراتيجية.

وقال عميد كلية علوم الرياضة والنشاط والبدني الدكتور سليمان بن عمر الجلعود: جميع البرامج التي تقدمها الكلية بجميع أقسامها تنصب تركيزها بالمقام الأول على جودة التعليم، من أجل إعداد وتهيئة خريجيها من خلال تنمية مهاراتهم وقدراتهم على التعلم مدى الحياة وتسليحهم بالمعرفة في المستقبل، وتأتي متزامنةً ومتوائمةً مع رؤية المملكة 2030، التي تؤكد على أهمية بناء مجتمع ينعم أفراده بنمط حياة صحّي، ومحيط اجتماعي تفاعلي إيجابي يتيح العيش في بيئة حيوية جاذبة، توفر مستوى عالياً من جودة الحياة، وتتطلب تضافر الجهود والتعاون والعمل المشترك؛ لتحقيق أهداف الرؤية الوطنية الغالية.

وقد شمل هذا الاعتماد على أربعة مسارات لبرنامج بكالوريوس علوم الرياضة والنشاط البدني وهي: مسار تدريس التربية البدنية، ومسار اللياقة البدنية، ومسار التدريب الرياضي، ومسار الادارة الرياضية والترويحية.

وقدم “الجلعود” الشكر لوزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ ولمدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران العمر، ووكيل الجامعة الدكتورعبدالله السلمان، ووكيل الجامعة للتخطيط والتطوير، ووكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية، ووكيل الجامعة للدارسات العليا والبحث العلمي ووكيلة الجامعة لشؤون الطالبات على توفير كافة المتطلبات الأساسية لتوفير البيئة التعليمة الملائمة وتسهيل الإجراءات الضرورية للاعتماد الأكاديمي.

من جهته، أكد وكيل الكلية للتطوير والجودة الدكتور مساعد العلياني، إن حصول برنامج البكالوريوس على الاعتماد الأكاديمي الكامل ينبع من كون الكلية تتمتع بهيئة تدريسية يمتاز أعضاؤها بالتأهيل العلمي في أرقى الجامعات في العالم، وقد نهلوا من مدارس أكاديمية متنوعة، مما أسهم في جودة العملية التعليمية، والعطاء في البحث العلمي، والتطوير المستمر في الهيكل الإداري، الأمر الذي يشكل ضمانا للفاعلية في خدمة جميع مناحي البيئة الأكاديمية، وينعكس إيجابا على البرامج الأكاديمية وحصولها على الاعتمادات الأكاديمية