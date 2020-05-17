“ساما”: تتيح الاستفادة من المبالغ المستثناة من الحجز على الحسابات

كل الوطن – الرياض: أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، إنهاء البنوك والمصارف العاملة في المملكة جميع الترتيبات اللازمة، والتطوير في أنظمتها التقنية؛ تنفيذاً للتعليمات المبلغة لها في شأن تمكين العملاء الصادر ضدهم قرارات قضائية بالحجز على حساباتهم البنكية من استخدام مختلف القنوات لغرض الاستفادة من المبالغ المستثناة من الحجز على الحسابات، مثل نقاط البيع والخدمات البنكية الإلكترونية والمشتريات الإلكترونية عبر الإنترنت والمدفوعات الرقمية. كما أصبح متاحاً للعملاء المحجوز على حساباتهم البنكية بموجب قرارات قضائية؛ استخدام القنوات المذكورة أعلاه للاستفادة من المبالغ المستثناة من الحجز مثل؛ النسبة المتاحة من الراتب، والمبالغ الواردة من برنامج حساب المواطن.

وتعد هذه الخطوة؛ امتداداً لما سبق أن قامت به “ساما” بناءً على التنسيق مع وزارة العدل بتوجيه البنوك والمصارف العاملة في المملكة إلى إتاحة استخدام بطاقات الصرف الآلي للعملاء الصادر ضدهم قرارات قضائية بالحجز على حساباتهم البنكية للاستفادة والسحب النقدي للمبالغ المستثناة من الحجز، إضافة إلى السماح بإصدار وتجديد بطاقات الصرف الآلي منذ الربع الثالث لعام 2019م.

وتدعو مؤسسة النقد جميع العملاء المشمولين بهذه الإجراءات للاستفادة منها، وفي حالة مواجهة أي منهم لأي تحديات أو صعوبات تتعلق بآليات السحب النقدي أو استخدام القنوات الأخرى؛ الرجاء المبادرة بالتواصل مع البنك الذي يتعاملون معه، كما يمكن التقدم بشكوى إلى إدارة حماية العملاء بالمؤسسة من خلال موقع “ساما تهتم” على الإنترنت samacares.sa أو من خلال الاتصال الهاتفي بالرقم المجاني 8001256666.