مصر: غلق المولات والشواطئ والمنتزهات من أول أيام العيد حتى الجمعة 29 مايو

كل الوطن- فريق التحرير – متابعات : أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، اليوم الأحد، غلق المولات والشواطئ والمتنزهات من أول أيام العيد حتى الجمعة 29 مايو /أيار.

وقال مدبولي في مؤتمر صحفي، إن “التجمعات المتوقعة في عيد الفطر ستكون فرصة كبيرة لانتشار فيروس كورونا”.

وأضاف أنه “سيتم غلق كل المحال التجارية والمولات والمطاعم والشواطئ والمتنزهات، اعتبارا من يوم الأحد القادم الموافق أول أيام عيد الفطر وحتى الجمعة 29 مايو”.

وتابع “كما تقرر إيقاف كافة وسائل النقل الجماعي في نفس الفترة”.

وأوضح أن حظر التجول في أيام عيد الفطر سيبدأ من الـ 5 مساءً، مشيرا إلى حظر صلاة العيد في الساحات والميادين العامة”.

وأشار إلى عودة مواعيد حظر حركة المواطنين بعد إجازة العيد من الثامنة مساء إلى السادسة صباحا”.

ولفت إلى أنه “اعتبارا من منتصف يونيو/حزيران سيتم الإعلان عن عودة الأنشطة الرياضة ومراكز الشباب”.

وذكر أنه “سيتم النظر في عودة فتح المطاعم بإجراءات احترازية أيضًا إلى جانب عودة الشعائر الدينية في دور العبادة”.

وأكد مدبولي أن الإجراءات التي تم اتخاذها هدفها تقليل عملية انتشار الفيروس بما يضمن سلامة المواطنين.